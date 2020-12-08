Следком проверит причастность Фургала к хищениям на "Амурстали"

Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал может быть причастен к случаям мошенничества на предприятии "Амурсталь".

Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал может быть причастен к случаям мошенничества на предприятии "Амурсталь".

После задержания Фургала, двоих депутата Хабаровской краевой думы от той же партии, в которой состоит и экс-глава региона стали фигурантами уголовное дела. Оба подозреваемые входили в состав руководства завода, расположенного в Комсомольске-на-Амуре завода, сообщает пресс-служба ведомства.

Следком ранее предъявил Фургалу обвинение в организации убийств предпринимателей, а также в покушении на жизни бизнесменов на Дальнем востоке в период с 2004 года по 2005 год. Сам арестованный не признает своей вины в инкриминируемых ему деяниях.