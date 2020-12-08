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20:54   8 Декабря 2020
Политика

Турецкие БПЛА сопровождали колонну автомобилей в Ливии

Турецкие БПЛА сопровождали колонну автомобилей в Ливии

Полет нескольких беспилотных летательных аппаратов зафиксировали в воздушном пространстве Ливии.

Техника вылетела с военной базы, которая находится в городе Мисурата. Стоит отметить, что объект контролирует так называемое Правительство национального согласия Ливии. Также там размещен военный контингент Турции. Согласно данным источника, летательные аппараты преследовали автомобили, на которых виднелась символика разведки.

Ранее из аэропорта Мисураты взлетели военные самолеты, которые вошли в воздушное пространство города Абу Курейн. Соответствующую информацию предоставило Федеральное агентство новостей.

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#турция #ливия #бпла

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