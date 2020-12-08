Рабочего на Тайване оштрафовали за нарушение карантина на восемь секунд

Мужчина получил штраф в размере 100 тысяч тайваньских долларов (около 3,5 тысячи долларов США или 255 тысяч рублей).

Гражданину Филиппин, который прибыл на Тайвань в ноябре и находился на карантине в отеле в Гаосюне, выписали крупный штраф. Как сообщает CNA со ссылкой на городское министерство здравоохранения, он вышел в коридор на восемь секунд, чтобы оставить вещь у двери другого номера.

Отмечается, что в номере находился его друг, который тоже был помещен на карантин. Нарушение зафиксировали камеры видеонаблюдения, после чего сотрудники отеля пожаловались в минздрав. В ведомстве заявили, что мужчина не должен был покидать номер гостинцы в течение двух недель и оштрафовали его на на 100 тысяч тайваньских долларов (около 3,5 тысячи долларов США или 255 тысяч рублей).

Во время карантина на Тайване запрещено покидать дома. Всего в Гаосюне 56 «карантинных отелей», которые предлагают 3000 номеров, отмечает CNA. Они стали крайне востребованы в конце ноября — начале декабря, когда суточное число людей на карантине выросло с 2739 до 3859 человек.

Тайвань входит в тройку стран-лидеров по борьбе с COVID-19. В рейтинге Bloomberg страна уступает лишь Новой Зеландии и Японии. За все время пандемии на Тайване, где живут 23 миллиона человек, выявили лишь 716 заболевших.