Сергей Лавров рассказал о проблемах в отношениях между РФ и ФРГ

Россия и Германия столкнулись с большим количеством проблем в отношениях между странами. Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Россия и Германия столкнулись с большим количеством проблем в отношениях между странами. Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Во время переговоров с немецкой партией "Альтернатива для Германии" российский дипломат сообщил, что накопившиеся проблемы во взаимоотношениях Берлина и Москвы начинают умножаться. Это касается не только межпарламентской, но и межобщественной и межправительственной сфер, подчеркнул Лавров.

Глава МИД России также удивился тому факту, что руководство Германии выступало против визита немецких делегатов в Москву.