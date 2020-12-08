20:50 8 Декабря 2020Политика
Сергей Лавров рассказал о проблемах в отношениях между РФ и ФРГ
Россия и Германия столкнулись с большим количеством проблем в отношениях между странами. Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Россия и Германия столкнулись с большим количеством проблем в отношениях между странами. Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Во время переговоров с немецкой партией "Альтернатива для Германии" российский дипломат сообщил, что накопившиеся проблемы во взаимоотношениях Берлина и Москвы начинают умножаться. Это касается не только межпарламентской, но и межобщественной и межправительственной сфер, подчеркнул Лавров.
Глава МИД России также удивился тому факту, что руководство Германии выступало против визита немецких делегатов в Москву.