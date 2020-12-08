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20:50   8 Декабря 2020
Политика

Сергей Лавров рассказал о проблемах в отношениях между РФ и ФРГ

Сергей Лавров рассказал о проблемах в отношениях между РФ и ФРГ

Россия и Германия столкнулись с большим количеством проблем в отношениях между странами. Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Во время переговоров с немецкой партией "Альтернатива для Германии" российский дипломат сообщил, что накопившиеся проблемы во взаимоотношениях Берлина и Москвы начинают умножаться. Это касается не только межпарламентской, но и межобщественной и межправительственной сфер, подчеркнул Лавров.

Глава МИД России также удивился тому факту, что руководство Германии выступало против визита немецких делегатов в Москву.

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#германия #мид #лавров #берлин

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