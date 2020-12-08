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20:43   8 Декабря 2020
Общество

Ученые показали процесс производства "Спутника V"

Ученые показали процесс производства "Спутника V"

Процесс производства отечественной вакцины от коронавируса "Спутник V" происходит в поселке Вольгинский Владимирской области. Россиянам объяснили тонкости процесса.

Почти тысяча ученых живет в научном городе во Владимирской области. База является одной из площадок, где производят разработанную в центре имени Гамалеи вакцину от COVID-19 "Спутник V". Для этого задействовано крупное оборудование, тысячелитровые реакторы. Об этом корреспонденту телеканала "360" рассказал руководитель компании "Генериум" Даниил Талянский.

"Это самое большое оборудование, которое есть в мире для того, чтобы производить несколько миллионов доз в месяц", — объяснил специалист.

Сейчас препарат активно используют для вакцинации россиян. В медицинские учреждения его доставляют в специальных термоконтейнерах, а в процедурных кабинетах он хранится в холодильниках. "Спутник V" состоит из двух частей и вводится людям дважды с интервалом в 21 день. Первыми процедуру проходят граждане из групп риска: учителя, медики и социальные работники.

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#производство #вакцина #Спутник V

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