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20:41   8 Декабря 2020
Экономика

Закон о продлении приостановки выплат по вкладам СССР подписан президентом

Закон о продлении приостановки выплат по вкладам СССР подписан президентом

Президент России Владимир Путин подписал законопроект о продлении приостановки выплат по денежным вкладам Советского Союза сроком до 2024 года.

Соответствующий документ появился на официальном портале правовой информации. Начиная с 2003 года, приостановка компенсаций продлевается ежегодно. Имеются в виду вклады граждан, которые были осуществлены в Сбербанк РФ в период до 1991 года.

Решение объясняется тем, что кабинет министров еще не разработал законы, которые могут регламентировать порядок применения долгового рубля и перевод вкладов в целевые долговые обязательства Российской Федерации.

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#путин #ссср #вклады

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