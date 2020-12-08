Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
20:38   8 Декабря 2020
Политика

Морозов считает, что Риге следует прекратить вести себя как "обиженная девочка"

Морозов считает, что Риге следует прекратить вести себя как "обиженная девочка"

Рижский депутат Андрис Морозов рассказал о последствиях разрыва отношений России и Латвии. Об этом говорится на странице рижского отделения партии "Согласие" в Facebook.

Морозов напомнил, что политика "обиженной девочки" привела Латвию к потере российских грузов. Ранее латвийские компании вели активное сотрудничество с РФ в транзитной сфере.

Из-за прекращения взаимопомощи, объем железнодорожных перевозок сократился почти на 50% за шесть месяцев текущего года. Андрис Морозов считает, что агрессивная и пренебрежительная политика в отношении России "поднаторела".

"Внешняя политика Латвии а-ля "обиженная девочка" наконец-то принесла плоды. Наши порты и железная дорога лишились российских грузов", — говорит рижский депутат.

Морозов убежден, что Латвия должна пересмотреть свои политические взгляды и изменить отношение к российскому государству.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#россия #латвия #морозов

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров