Морозов считает, что Риге следует прекратить вести себя как "обиженная девочка"

Рижский депутат Андрис Морозов рассказал о последствиях разрыва отношений России и Латвии. Об этом говорится на странице рижского отделения партии "Согласие" в Facebook.

Рижский депутат Андрис Морозов рассказал о последствиях разрыва отношений России и Латвии. Об этом говорится на странице рижского отделения партии "Согласие" в Facebook.

Морозов напомнил, что политика "обиженной девочки" привела Латвию к потере российских грузов. Ранее латвийские компании вели активное сотрудничество с РФ в транзитной сфере.

Из-за прекращения взаимопомощи, объем железнодорожных перевозок сократился почти на 50% за шесть месяцев текущего года. Андрис Морозов считает, что агрессивная и пренебрежительная политика в отношении России "поднаторела".

"Внешняя политика Латвии а-ля "обиженная девочка" наконец-то принесла плоды. Наши порты и железная дорога лишились российских грузов", — говорит рижский депутат.

Морозов убежден, что Латвия должна пересмотреть свои политические взгляды и изменить отношение к российскому государству.