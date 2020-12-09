Сатановский: никто войны не хочет, но как ее избежать – непонятно

Российско-германские отношения еще не находятся на таком критическом уровне, как, например, в 1914 и 1941 годах. По сравнению с тем, что было тогда, сейчас между нашими странами превосходные отношения, вот только интересно, чем они закончатся.

Российско-германские отношения еще не находятся на таком критическом уровне, как, например, в 1914 и 1941 годах. По сравнению с тем, что было тогда, сейчас между нашими странами превосходные отношения, вот только интересно, чем они закончатся.

Об этом в личном Telegram-канале пишет российский политолог Евгений Сатановский, комментируя слова главы МИД России Сергея Лаврова о нарастании проблем в российско-германских отношениях.

По словам Сатановского, после воссоединения Германии и вывода оттуда наших войск, Берлин был благодарен Москве.

«С другой стороны, непонятно, на что наши вожди рассчитывали, когда войска из Германии выводили, начиная с Горбачева. Да и Ельцин…, — рассуждает политолог. — Благодарность — вещь быстроиспаряющаяся. Вот она и испарилась. Это когда тема объединения Германии только-только возникла, им обоим аплодировали, а теперь зачем? Подумаешь, единая Германия!».

Германия едина уже тридцать лет, к тому же Советского Союза больше не существует, а значит бояться больше некого…

В любом случае дело идет к войне, уверен Сатановский. К войне, которой никто особо не хочет, но при существующей разнице в подходах к внешней и к внутренней политике непонятно, как ее избежать.

«Одно ясно: каким бы конкретный повод ни был, бить придется в первую очередь по американцам, без которых ничего особенного в наших отношениях с Европой в целом и Германией в частности не происходило бы», — подчеркивает эксперт.

После того, как и зачем американцы резвились на постсоветском пространстве, у нас не остается другого выхода. И в лучшем для США случае наши удары придутся по американским военным базам и их центрам управления в Европе, а в худшем – бить придется по самой Америке. Решение же на тему «чем, как, когда, кого и по какому месту» будет принимать уже не МИД, а Министерство обороны, заключил Сатановский.