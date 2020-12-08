Подмосковные сыры вошли в число победителей конкурса "Вкусы России"

Три вида сыра, произведенные в Московской области, оказались среди победителей продуктового конкурса "Вкусы России". Достижение оценил губернатор региона Андрей Воробьев.

Три вида сыра, произведенные в Московской области, оказались среди победителей продуктового конкурса "Вкусы России". Достижение оценил губернатор региона Андрей Воробьев.

Он отметил, что сельское хозяйство в Подмосковье исторически занимало передовые позиции, поэтому видеть местную продукцию победителем во всероссийском конкурсе особенно приятно.

Воробьев уточнил, что сыры в регионе производят как большие компании, так и маленькие фермерские хозяйства. Кроме того, в Подмосковье действует система поддержки сыроваров.

"И, может быть, поэтому им удается производить очень конкурентоспособные сыры. Очень много марок", — предположил губернатор на церемонии объявления итогов "Вкусов России".

Он также назвал конкурс важным и поблагодарил жюри за высокую оценку и признание подмосковной продукции, передает телеканал "360". Наряду с сырами в тройку победителей вошли бурятские буузы и дагестанская баранина.