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20:23   8 Декабря 2020
Происшествия

Трупы сбежавших с оружием украинских солдат нашли в ДНР

Трупы сбежавших с оружием украинских солдат нашли в ДНР

Недалеко от города Дзержинска в Донецкой Народной Республике нашли тела двух украинских солдат, сообщили в народной милиции ДНР.

По предварительным данным, погибших от обморожения военнослужащих обнаружили местные жители. Предполагается, что солдаты самовольно покинули место службы на Украине.

Беглецы взяли с собой оружие, после чего украинское командование начало проверку наличия в частях боеприпасов. Сотрудники правоохранительных органов начали проверку данных по факту случившегося. Тела молодых людей направили в морг для проведения ряда экспертиз. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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#днр #тела #трупы

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