Трупы сбежавших с оружием украинских солдат нашли в ДНР

Недалеко от города Дзержинска в Донецкой Народной Республике нашли тела двух украинских солдат, сообщили в народной милиции ДНР.

Недалеко от города Дзержинска в Донецкой Народной Республике нашли тела двух украинских солдат, сообщили в народной милиции ДНР.

По предварительным данным, погибших от обморожения военнослужащих обнаружили местные жители. Предполагается, что солдаты самовольно покинули место службы на Украине.

Беглецы взяли с собой оружие, после чего украинское командование начало проверку наличия в частях боеприпасов. Сотрудники правоохранительных органов начали проверку данных по факту случившегося. Тела молодых людей направили в морг для проведения ряда экспертиз. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.