Потомственная ведьма рассказала, чего ждать россиянам от 2021 года

По словам Алены Полынь, россияне воспринимают уходящий год слишком негативно.

Будущий год Быка принесет россиянам множество перемен, рассказала потомственная ведьма, основатель международной магической организации «Империя Сильнейших Ведьм» Алена Полынь. Он также посоветовала обратить внимание на свое взаимодействие с окружающим миром.

«Для меня 2020 год - отличный. Я многое успела сделать. Для меня прошедший он был очень хороший. Год Быка будет более активный. Все ситуации будут происходит очень быстро: только подумал, уже произошло. <...> 2022 год будет тяжелым для «быков», потому что хозяин года будет оценивать, как вел себя человек все предыдущие 12 лет цикла. А люди часто ошибаются. В начале следующего года [коронавирус] тоже останется. Январь будет спокойнее, чем февраль», — прогнозирует ведьма на пресс-конференции Медиагруппы «Патриот».

По словам потомственной ведьмы, россияне воспринимают уходящий год слишком негативно. Такое отношение притягивает в их жизнь лишь неприятные события. Желающим привлечь в жизнь позитивные изменения нужно научиться взаимодействовать с пространством, считает Полынь. Самое простое — научиться правильно украшать новогоднюю елку:

«Нарядить елку — это целый ритуал. Многие вешают игрушки как попало, а это неправильно. Я дам вам совет: вешайте на елку те игрушки, которые вы хотите получить в следующем году. Хотите новое жилье — повесьте домик. Хотите встретить вторую половинку —повесьте игрушку в виде пары. Не напивайтесь сильно, потому что "как Новый год встретишь, так и его и проведешь". Будут вас преследовать различные болезни», — продолжила эксперт.

Еще в год Крысы, 21 декабря, произойдет великое воссоединение Юпитера и Сатурна. После этого события начнется новый планетарный цикл, который астрологи называют «новой эрой», объяснила Полынь. Смена эпох грядет во многих сферах жизни — в политике, экономике, образовании.

«Люди не готовы к этим переменам. Они еще живут там где-то, по старинке. А нужно войти в новое время. Вот все жалуются, что бизнес очень пострадал в пандемию. Но те, кто сумел перевести свой бизнес в новый, цифровой формат, все переделать, они остались на волне и стало даже лучше у многих. А кто не сумел — тот провалился. Просто нужно успеть сделать все правильно», — убеждена ведьма.

Ранее член Союза астрологов Юлия Богданова предсказала, что пандемия будет продолжаться еще несколько лет. Ее пик придется лишь на 2023 год.