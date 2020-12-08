Евросоюз пытается наказать Крым за воссоединение с РФ

Евросоюз (ЕС) демонстрирует крымчанам недовольство воссоединением полуострова с РФ, заявил сенатор Алексей Пушков в интервью "Крымскому журналу".

Евросоюз (ЕС) демонстрирует крымчанам недовольство воссоединением полуострова с РФ, заявил сенатор Алексей Пушков в интервью "Крымскому журналу".

Жителям Крыма непросто попасть в Европу, а корреспонденты не могут получить визы. Таким образом, ЕС пытается наказать Крым за воссоединение с Российской Федерацией.

Пушков рассказал, что действия Евросоюза по отношению к крымчанам противозаконны, противоречат защите прав человека и нарушают право людей на свободу передвижения. ЕС противоречит своим же принципам, подчеркивает российский сенатор.

Жители Крыма не должны быть ущемлены в свободе передвижения. Политик рассчитывает, что позиция Евросоюза по этому вопросу однажды изменится.

Полуостров Крым вернулся в состав России в 2014 году после проведения референдума. Большинство жителей региона проголосовали за воссоединение с РФ. Референдум прошел в соответствии с международным правом.