Юшков объяснил, почему трубоукладчик РФ удалился от места работ по «СП-2»

Российский трубоукладчик «Академик Черский» сменило курс и, по всей видимости, направляется к месту достройки газопровода «Северный поток – 2».

Российский трубоукладчик «Академик Черский» сменило курс и, по всей видимости, направляется к месту достройки газопровода «Северный поток – 2».

Такое мнение в беседе с радио Sputnik высказал эксперт-энергетик Игорь Юшков, комментируя сообщения о том, что «Академик Черский», который с 5 декабря находился неподалеку от недостроенного участка «Северного потока – 2» вблизи польских территориальных вод, развернулся и взял курс на северо-восток.

Об этом, ссылаясь данные глобальной системы MarineTraffic, отслеживающей перемещения судов, сообщило ранее РИА Новости.

По мнению эксперта Финансового университета при российском правительстве Игоря Юшкова, «Академик Черский» до сих пор находился не на точке достройки, а к югу от нее. Поэтому, когда в понедельник поздно вечером трубоукладчик двинулся на северо-восток, он пошел не в направлении к российской акватории, а к точке начала достройки.

«То есть оно (судно) действительно ушло севернее – именно в том районе находится недостроенный участок. Судя по системе позиционирования, оно пойдет так же, как шли суда швейцарской компании Allseas до того, как были введены санкции США против "Северного потока-2" и трубоукладочные работы были закончены», — отметил Юшков.

Поэтому, по его словам, в течение ближайших дней можно будет увидеть, как наш трубоукладчик встает на точку достройки. И это перемещение указывает на то, что в скором времени начнутся работы по завершению проекта.

Накануне, в понедельник, 7 декабря, напомнил эксперт, рядом с «Академиком Черским» сновали суда снабжения, подошедшие из немецкого порта «Мукран» и, видимо, доставившие трубы, которые трубоукладчику предстоит сварить и уложить на дно Балтийского моря. Эти суда снабжения подходили к «Академику» вплотную, что позволяет предположить, что с них как раз перегружали трубы. Поэтому логично, что он с трубами на борту взял курс к точке достройки.

«Можно сделать вывод, что строительство возобновляется. Но начнется оно не с немецкого участка, как говорили немецкие регуляторы, а с датского, и будет плавно переходить на немецкий участок, — объяснил эксперт. — К "Академику Черскому" пойдет еще одно судно-трубоукладчик – баржа "Фортуна". Пока она находится в немецкой акватории».

Таким образом возобновление работ по строительству российского газопровода «Северный поток – 2», скорее всего, можно будет увидеть в ближайшие дни или ближайшие недели, заключил Юшков.