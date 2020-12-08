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19:42   8 Декабря 2020
Происшествия

Падением лифта с детьми под Челябинском заинтересовалась прокуратура

Падением лифта с детьми под Челябинском заинтересовалась прокуратура

Лифт с людьми сорвался в шахту многоэтажного дома в Челябинской области. После ЧП местные прокуроры организовали проверку.

Кабина упала с высоты второго этажа в жилом здании №9 на площади МОПРа. В момент происшествия внутри находились две женщины и двое несовершеннолетних, сообщает пресс-служба надзорного ведомства. Согласно предварительной информации, причиной падения лифта стал оборвавшийся трос. Инцидент по счастливой случайности обошелся без пострадавших.

В ходе проверки прокуроры намерены в первую очередь допросить представителей коммунальных служб и оценить работу управляющей компании, которая является ответственной за данный дом. После расследования дела будут приняты меры по защите прав жильцов.

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