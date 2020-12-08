Названы три категории товаров, стоимость которых вырастет после Нового года

Какие товары ожидает подорожание после новогодних праздников, рассказал в беседе с NEWS.ru председатель правления Российской ассоциации экспертов рынка ретейла Андрей Карпов.

Какие товары ожидает подорожание после новогодних праздников, рассказал в беседе с NEWS.ru председатель правления Российской ассоциации экспертов рынка ретейла Андрей Карпов.

По словам эксперта, в начале нового года некоторые продукты традиционно дорожают. С января ожидается рост цен на три категории товаров: импортную продукцию, овощи и фрукты. Причиной Карпов назвал то, что к январю отечественные запасы подходят к концу.

На остальные группы товаров цены будут меняться соразмерно с поведением финансового рынка, уровнем инфляции и пиком покупательского спроса, сообщает NEWS.ru. Динамика цен будет меняться "аккуратно", так как на процесс влияют несколько факторов одновременно, объяснил эксперт. Например, сейчас резкий рост цен тормозит снизившаяся на фоне пандемии покупательская способность.