Госдума одобрила расширение полномочий полиции

Госдума РФ на пленарном заседании во вторник приняла законопроект о новых полномочиях полицейских. Согласно ему, стражи порядка могут вскрывать автомобили и выставлять оцепление.

Госдума РФ на пленарном заседании во вторник приняла законопроект о новых полномочиях полицейских. Согласно ему, стражи порядка могут вскрывать автомобили и выставлять оцепление.

Документ, принятый в первом чтении, наделяет полицейских правом вскрывать автомобили, если это требуется для спасения жизни, задержания преступников, обеспечения безопасности при массовых беспорядках, ЧС, при угрозе теракта и в других подобных ситуациях.

Кроме того, законопроект предлагает дать стражам порядка право оцеплять или блокировать территорию жилых домов, строений и других объектов по решению руководителей территориальных отделов МВД.

В границах оцепления предлагается разрешить полицейским проводить осмотр граждан, автомобилей и грузов в них. В случае отказа лица от осмотра, представители правопорядка имеют право не допустить его на территорию с ограниченным доступом или не выпускать за ее пределы.

Законопроект также регламентирует случаи, когда сотрудники полиции могут применять огнестрельное табельное оружие и утверждает, что они не подлежат преследованию за действия, совершенные при исполнении должностных обязанностей.