19:15 8 Декабря 2020Политика
Ливийцы рассказали о маневрах военных самолетов над Абу Курейном
Жители ливийского города Абу Курейн заметили в небе военные самолеты. Об этом говорится в материале Федерального агентства новостей.
Жители ливийского города Абу Курейн заметили в небе военные самолеты. Об этом говорится в материале Федерального агентства новостей.
Боевые машины вылетели с аэродрома, который находится в Мисурате. По информации издания, самолеты сейчас совершают маневры в воздушном пространстве Абу Курейна. В социальных сетях граждан призывают соблюдать осторожность, так как существует угроза атаки.
Авторы издания сообщали о переброске военной авиации Турции на территорию Ливии. Транспортный самолет Airbus A400-M доставил несколько истребителей F-16 на авиабазу Аль-Ватыя. Они могут предназначаться для возможного наступления в южной части североафриканской страны.