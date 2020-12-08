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19:15   8 Декабря 2020
Политика

Ливийцы рассказали о маневрах военных самолетов над Абу Курейном

Ливийцы рассказали о маневрах военных самолетов над Абу Курейном

Жители ливийского города Абу Курейн заметили в небе военные самолеты. Об этом говорится в материале Федерального агентства новостей.

Боевые машины вылетели с аэродрома, который находится в Мисурате. По информации издания, самолеты сейчас совершают маневры в воздушном пространстве Абу Курейна. В социальных сетях граждан призывают соблюдать осторожность, так как существует угроза атаки.

Авторы издания сообщали о переброске военной авиации Турции на территорию Ливии. Транспортный самолет Airbus A400-M доставил несколько истребителей F-16 на авиабазу Аль-Ватыя. Они могут предназначаться для возможного наступления в южной части североафриканской страны.

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#ливия #атака #Абу Курейн

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