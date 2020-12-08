Макрон раскритиковал вмешательство Турции в дела Ливии

Президенты Франции и Египта Эммануэль Макрон и Абдель Фаттах ас-Сиси провели встречу. Ее итоги прокомментировал министр иностранных дел африканской страны Самех Шукри.

Президенты Франции и Египта Эммануэль Макрон и Абдель Фаттах ас-Сиси провели встречу. Ее итоги прокомментировал министр иностранных дел африканской страны Самех Шукри.

Лидеры государств пришли к общему мнению касаемо кризиса в Ливии. Они подтвердили необходимость избавиться от иностранного вмешательства в дела страны. Также Париж и Каир уверены в важности прекращения боевых действий на территории региона.

Египетский министр рассказал, что оба президента заинтересованы в восстановлении суверенитета и территориальной целостности Ливии. Они настроены способствовать стабилизации обстановки, сообщает Федеральное агентство новостей. Макрон и ас-Сиси заявили, что иностранные наемники и незаконные вооруженные группировки должны покинуть североафриканское государство.

Отдельно глава Франции сказал о вмешательстве Турции во внутренние дела Ливии. Анкара постоянно нарушает оружейное эмбарго ООН, поставляя в страну военную технику и боевиков.