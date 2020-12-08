Валерий Рашкин намеренно допустил ошибку в документах для МГИК

Глава московского отделения КПРФ Валерий Рашкин намерено подал неправильно заполненные документы на выдвижение кандидатов от партии в московские ТИК.

Глава московского отделения КПРФ Валерий Рашкин намерено подал неправильно заполненные документы на выдвижение кандидатов от партии в московские ТИК.

Как стало известно, Московская городская избирательная комиссия (МГИК) приступила к формированию списка членов ТИК на ближайшие пять лет. Член КПРФ Валерий Рашкин подал документы, в которых были допущены ошибки. Такая халатность может негативно повлиять на количество членов ТИК от коммунистов.

В сложившейся ситуации можно сделать вывод, что Рашкин либо допустил случайную ошибку, что маловероятно, либо захотел устроить провокацию перед грядущими парламентскими выборами в 2021 году. Если МГИК исключит членов КПРФ из территориальных комиссий, то глава московского отделения партии сможет заявить о том, что коммунистов якобы специально не допустили к избирательному процессу, пишет Nation News.