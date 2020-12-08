Ушел из жизни последний глава Минобороны СССР

Евгений Шапошников, советский и российский военачальник, маршал авиации и последний министр обороны СССР, умер 8 декабря. Ему было 78 лет.

Евгений Шапошников, советский и российский военачальник, маршал авиации и последний министр обороны СССР, умер 8 декабря. Ему было 78 лет.

О смерти Шапошникова сообщила газета "Известия" со ссылкой на осведомленный источник. Последний министр обороны СССР родился в 1942 году в Ростовской области. С 1963 по 1984 год проходил обучение в различных военных учебных заведениях.

С 1959 года Шапошников служил в ВВС СССР летчиком-истребителем. В 1960-х стал командиром звена в Прикарпатском военном округе, затем работал на управляющих должностях, в том числе командиром 787-го истребительного авиаполка в Группе советских войск в Германии (ГСВГ), который базировался на аэродроме Финов в ГДР. С 23 августа по 26 декабря 1991 года был министром обороны СССР. В 1991 году Шапошникову присвоили звание маршала авиации.

Дата и место похорон будут известны позднее.