Радикальные группировки оказывают давление на политический процесс в Ливии

Террористическая организация "Братья-мусульмане" (запрещена в РФ) пытается повлиять на процесс расстановки политических сил в Ливии.

Террористическая организация "Братья-мусульмане" (запрещена в РФ) пытается повлиять на процесс расстановки политических сил в Ливии.

Согласно информации издания Al-Ain, член западной части Палаты представителей Сулейман Суикар разговаривал с неизвестным исламистом, который представился сотрудником миссии ООН по поддержке североафриканского государства. Аудиозапись звонка появилась в Сети. Собеседники обсуждали свержение председателя парламента Агилы Салеха. Они намерены назначить на место спикера Палаты представителей связанного с так называемым Правительством национального согласия Суикара.

Арабское СМИ утверждает, что Салех собрал заседание в Бенгази из-за угрозы со стороны джихадистов. Экстремисты намерены "уволить" парламентария на переговорах в Гадамесе, передает Федеральное агентство новостей.

"Парламентская газета" ранее сообщала, что глава МИД России выразил готовность в возобновлении двустороннего сотрудничества с Ливией. Москва заинтересована в восстановлении межпарламентских обменов.