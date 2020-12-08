Глава поселения в Татарстане двумя выстрелами убил принятую за лисичку женщину

Правоохранительные органы возбудили дело по факту смерти жительницы Татарстана. Глава Кулангинского сельского поселения перепутал ее с лисой и застрелил.

Правоохранительные органы возбудили дело по факту смерти жительницы Татарстана. Глава Кулангинского сельского поселения перепутал ее с лисой и застрелил.

Сотрудники СК РФ установили, что к фигуранту обратились супруги из поселка Куланга. Люди посетовали на дикую лису, которая причиняет им беспокойство. Когда жалоба повторилась, глава поселения решил избавиться от проблемы, взявшись за ружье, говорится на сайте СУ СКР по Республике Татарстан.

Во время охоты подозреваемому показалось, что хищница прячется за одной из построек во дворе. Он дважды выстрелил, но пули попали не в лису, а в женщину. Стрелок погрузил ее в машину и поехал в больницу, однако потерпевшая умерла по дороге.

В отношении главы поселения возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.