Литовкин рассказал, за что военные РФ должны сказать американцам «спасибо»

Соединенные Штаты Америки, проведя в Черном море учения своего флота, показали, что Вашингтон, несмотря на все заявления о «китайской угрозе» в Тихом океане, придают большое значение «сдерживанию России.

Соединенные Штаты Америки, проведя в Черном море учения своего флота, показали, что Вашингтон, несмотря на все заявления о «китайской угрозе» в Тихом океане, придают большое значение «сдерживанию России.

Об этом в эфире радио Sputnik заявил военный обозреватель Виктор Литовкин, который прокомментировал публикацию американского издания The National Interest о военно-морских учениях в Черном море.

Как рассказали ранее американские журналисты, проведенные в Черном море совместные учения флота США и союзников по НАТО являются «предупреждением» для Москвы.

Участие в учениях приняли американский эсминец Donald Cook и боевая авиация США и их союзников. Отработка совместный действий боевых кораблей и самолетов поможет Североатлантическому альянсу поспособствует проведению операций по наблюдению за деятельностью российских подводных лодок, и другой активностью России в море.

Как отметил по этому поводу Виктор Литовкин в эфире радио Sputnik, подобные оправдания американских военных учений не выдерживают никакой критики.

О каком «сдерживании» России может идти речь, если мы ни на кого не нападаем, возмутился военный эксперт. Ведь это не Россия напала на Югославию, на Ливию и два раза на Ирак, напомнил Литовкин. Не Россия повестила президента в Ираке, и растерзала главу государства в Ливии.

«Кто на кого нападал и кто кому угрожает? Соединенные Штаты давно стали мировым жандармом, «мировым террористическим государством», которое пытается всем показать, кто на земле хозяин. И им очень не нравится, что есть такие государства как Россия и Китай, которые не признают главенствующую роль Соединенных Штатов во всех мировых делах», — подчеркнул Литовкин.

До тех пор, пока американские военные корабли, заходя в Черное море, остаются в нейтральных водах и придерживаются правил судоходства, России может относиться к этому спокойно. Но, конечно, мы берем военные корабли США на сопровождение, и от этого есть определенная польза.

«Они тренируют наших моряков, наших летчиков. То бы мы летали просто так, а благодаря их активности, мы тренируемся на реальном вероятном противнике. Так что спасибо господам милитаристам за то, что они поддерживают высокую боевую готовность нашего Черноморского флота и нашего Южного военного округа», — заключил военный обозреватель.

Напомним, корабли ВМС США в текущем году семь раз заходили в акваторию Черного моря, как сообщало американское командование «для патрулирования». Последний раз американский эсминец Donald Cook находился в Черном море с 23 ноября по 4 декабря 2020 года.