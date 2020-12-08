Представитель ЛНА заявил о приверженности режиму прекращения огня

Ливийская национальная армия (ЛНА) не собирается нарушать перемирие. Однако оно может быть нарушено со стороны Турции.

Ливийская национальная армия (ЛНА) не собирается нарушать перемирие. Однако оно может быть нарушено со стороны Турции.

Об отношении к женевским соглашениям рассказал глава управления Ливийской национальной армии по поддержанию морального духа генерал-майор Халид Махджуб. Перемирие было одним из пунктов соглашения, которого удалось достичь на встрече Совместного военного комитета в формате "5+5", и ЛНА его придерживается, передает ФАН со ссылкой на Sputnik. Но следует быть готовыми к любой ситуации.

"ЛНА готова ответить на нарушение в любой момент", — заметил он.

Махджуб обратил внимание на то, что Анкара не выводит свои войска с ливийской территории. Так нарушается резолюция Совбеза ООН о запрете поставок оружия в североафриканскую страну. Он добавил, что мобилизация бандгрупп Правительства национального согласия (ПНС) Ливии не осталась незамеченной.