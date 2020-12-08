Представитель ЛНА заявил о приверженности режиму прекращения огня
Ливийская национальная армия (ЛНА) не собирается нарушать перемирие. Однако оно может быть нарушено со стороны Турции.
Об отношении к женевским соглашениям рассказал глава управления Ливийской национальной армии по поддержанию морального духа генерал-майор Халид Махджуб. Перемирие было одним из пунктов соглашения, которого удалось достичь на встрече Совместного военного комитета в формате "5+5", и ЛНА его придерживается, передает ФАН со ссылкой на Sputnik. Но следует быть готовыми к любой ситуации.
"ЛНА готова ответить на нарушение в любой момент", — заметил он.
Махджуб обратил внимание на то, что Анкара не выводит свои войска с ливийской территории. Так нарушается резолюция Совбеза ООН о запрете поставок оружия в североафриканскую страну. Он добавил, что мобилизация бандгрупп Правительства национального согласия (ПНС) Ливии не осталась незамеченной.