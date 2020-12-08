Астролог спронозировал пик пандемии коронавируса в 2023 году

В декабре 2020 года произойдет переход Земли в Новую Эру, рассказала член Союза астрологов Юлия Богданова.

Пандемия будет продолжаться еще как минимум несколько лет, а вирус начнет постоянно мутировать, предсказала член Союза астрологов Юлия Богданова. На пресс-конфренции Медиагруппы «Патриот» она рассказала, что пик пандемии случится лишь в 2023 году. Нынешнюю эпидобстановку эксперт назвала «репетицией».

«Декабрь может быть насыщен событиями и разными потрясениями. Первые период, когда стоит это ждать —это период солнечное затмение, которое будет 14 декабря. Вторая знаковая дата - 21 декабря. Это начала новой эры, новой эпохи. Это время ждут и астрологи, и те кто просто, что называется "в теме". Это эра водолея, в которую мы все вступаем», — поделилась Богданова.

Все, что касается водолея, относится к переменам самого разного характера. Конец декабря и вовсе способен удивить неожиданностями. Это могут быть как перемены личного характера, так и масштабные, подчеркивает эксперт. Впрочем, прогнозы по дальнейшему развитию пандемии COVID-19 Богданова дает невеселые:

«Пандемия будет актуальна еще не один год, более того, она будет приобретать новые темы и достингент пика в 2023 году. Коронавирус приобретет новые формы, мы будем бороться с насла одной, потом с другой. Она будет ослабевать, но люд будут по привычке будет соблюдать самоищолиую. Но коронавирус надолго с ними. Сейчас идет репетиция, а в будущем люди начнут соблюдать самоизоляцию уже по инерции", — пояснила астролог.

Неутешительны прогнозы астролога и касательно военных конфликтов. Богданова не исключает, что в будущем начнется новая мировая война.

«Весь 2021 год пройдет под квадратурой Сатурна — планеты контроля, и Урана — планеты войны катаклизмов и изменений, причем во всех сферах нашей жизни. Дословно: власть и структура подвергнуться изменениям привычного порядка», — заключила гостья эфира.

Тем временем количество случаев заражения коронавирусом в Европе превысило 20 миллионов. Такие данные распространило агентство France-Presse, которое ведет подсчеты на основе официальной информации, предоставляемой властями европейских стран.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 67,6 миллионов человек. Более полутора миллионов умерли.