Звуковая запись из кабины пилотов опровергает версию о "Буке" в деле MH17

Записи из кабины пилотов опровергают версию о "Буке" в деле о крушении малайзийского лайнера, следовавшего рейсом MH17, заявил технический эксперт Юрий Антипов.

Записи из кабины пилотов опровергают версию о "Буке" в деле о крушении малайзийского лайнера, следовавшего рейсом MH17, заявил технический эксперт Юрий Антипов.

Голландское следствие включило в отчет исследование данных с речевого самописца. Особенное внимание обратили на последние сигналы с четырех микрофонов, которые находились в кабине пилотов. По мнению прокуроров, якобы были слышны звуки взрыва. Однако Антипов изучил записи и объяснил, что именно эти звуковые сигналы становятся опровержением версии о "Буке" в деле MH17.

Все четыре микрофона до крушение записывали монотонный звук от двигателей лайнера частотой примерно в 500 Гц. Этот звук слышат и пассажиры, и пилоты самолета в своей кабине, пишет "НьюИнформ".

Перед происшествие частота звука не изменилась, однако громкость увеличилась, так как на записях заметно, что амплитуда сигнала стала больше. Пилоты перед крушением услышали более громкий звук двигателей, но микрофоны не зафиксировали сигнал взрыва ракеты "Бука", заключил Антипов.

Малайзийский лайнер, который летел из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, разбился 17 июля 2014 года под Донецком. Погибли 298 человек. Суд Гааги ранее сохранил анонимность 12 свидетелей по делу о крушении самолета, передавал телеканал "360".