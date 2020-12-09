Церемониальная королева. В Приднестровье отреагировали на избрание Санду

Политологи оценили итоги президентских выборов в Молдавии, стремление нового лидера страны двигаться в Европу и вероятность разморозки давнего территориального конфликта.

Расстановка политических батальонов и политическое устройство Молдавии таково, что пока Майя Санду, уже победившая на президентских выборах, лишь намеревается возглавить страну на самом деле. Сейчас же это, скорее, номинальная, церемониальная фигура молдавской политики, считают эксперты.

Политологи продолжают обсуждать будущее Молдавии, Приднестровья и отношений с Россией. Победа Майи Санду — политика, ориентированного на Запад, некоторыми воспринимается как предупреждение российскому руководству. Дескать, мы ни в коем случае не должны упустить с орбиты своей политической гравитации Молдавию, так же, как мы потеряли в свое время Украину.

Так, независимый политолог Сергей Михеев рисует жутковатые картины завтрашнего дня этой республики при Санду. По его словам, победа проевропейского кандидата угрожает стабильности региона и страны в целом. Более того, он даже считает, что ситуация может быть поставлена на грань войны.

«Эту женщину могут использовать для создания в Приднестровье и Молдавии очага напряженности и проблем для России», — допускает политолог.

Другие эксперты в своих оценках более осторожны и считают, что новый молдавский президент резких телодвижений за штурвалом корабля не сделает. Принципиально взаимоотношения Молдавии с Россией после прихода Майи Санду вряд ли изменятся. Таково мнение политолога Константина Калачева.

«Я понимаю опасения наших патриотов, но не стоит из Санду сразу лепить образ врага», — предостерег он.

Не склонен эксперт и драматизировать уже нашумевшее предложение Санду о выводе российский войск из Приднестровья. Хотя бы потому, что молдавские власти — и в этом их принципиальное отличие от украинских коллег — признают существование самопровозглашенной Приднестровской Молдавской республики. По крайней мере, признают в качестве субъекта переговоров, а это уже повод двигаться дальше и обсуждать совместное будущее.

Разумеется, всегда интересен взгляд на ситуацию изнутри. Вот, что нам рассказал о положении дел в республике приднестровский политолог, директор Бюро политических исследований «Медиатор» Сергей Широков, живущий в Тирасполе:

«Первое, что хочется отметить, это то, что Майя Санду победила действующего молдавского президента Игоря Додона во втором туре президентских выборов с большим преимуществом, и не Додон, и ни его сторонники свое поражение никоим образом не оспаривали. Второе, Республика Молдова – парламентская республика, поэтому президент страны, не имеющий устойчивой поддержки в парламенте и правительстве, превращается в церемониальную фигуру, способную выступать лишь с ритуальными заявлениями, в большинстве случаев, оторванными от реальных политических и экономических процессов».

В этой связи, по мнению Широкова, для Санду и ее сторонников приоритетной задачей становится проведение досрочных парламентских выборов, в случае победы на которых она сможет влиять на формирование парламентского большинства и состав нового правительства. Иначе Санду рискует повторить путь Додона и безрезультатно закончить свою президентскую карьеру через четыре года.

Подобный сценарий является очевидным как для политических оппонентов, так и ситуативных союзников избранного президента, что повышает шансы на появление фантасмагорических альянсов, хаотизацию внутриполитических процессов, вплоть до выхода из кризиса через «голос улицы», полагает наш собеседник.

Говоря о том, какими теперь станут взаимоотношения Молдавии с Россией и не разойдутся ли пути наших стран, как это произошло с Украиной, политолог не видит в приходе Санду серьезных осложнений:

«Последние пятнадцать лет официальным внешнеполитическим курсом Республики Молдова является европейская интеграция — курс на вступление в Европейский союз и углубленное партнерство с НАТО. Началось это еще при президенте-коммунисте Владимире Воронине и продолжалось при президенте Додоне, имевшего имидж пророссийского политика. Победа Санду, которая последовательно многие годы занимает проевропейскую и прозападную позицию, с формальной точки зрения никак не меняет существующий стратегический курс Республики Молдова».

Сергей Широков напомнил, что официальный Кишинев продолжает сохранять членство и пользоваться преимуществами зоны свободной торговли СНГ и одновременно с этим двигается по пути имплементации Соглашения об Ассоциации с Европейским Союзом, который рассматривается молдавскими политическими элитами в качестве основного стратегического партнера.

В этой связи для российско-молдавских отношений большее значение, на взгляд эксперта, будет иметь не столько позиция официальных молдавских властей, сколько отношение Москвы и ее стратегическое виденье перспектив развития пространства, которое сегодня называется ближним зарубежьем России.

В то же время существующий статус-кво с присутствием российских миротворцев в Приднестровье, по мнению Сергея Широкова, крайне важно сохранить и в будущем:

«Последние 28 лет мир и стабильность на берегах Днестра сохраняются благодаря российской миротворческой миссии. Российские миротворцы являются единственной гарантией сохранения физической безопасности для жителей Приднестровья. В этой связи для Приднестровья критически важно не допустить попыток разрушения или трансформации действующей миротворческой операции, являющейся не только основой региональной системы безопасности, но и фундаментом, на котором выстроены переговорные механизмы и политические процессы», — считает политолог.

На это, кстати, нацелены и местные власти. Президент Приднестровья Вадим Красносельский уже заявил о готовности работать с любой действующей властью в Республике Молдова, поскольку для приднестровской стороны отношения с официальным Кишиневом рассматриваются, в первую очередь, через призму процесса молдавско-приднестровского урегулирования, имеющего конечной целью нормализацию отношений с Молдавией и международное признание статуса Приднестровья.