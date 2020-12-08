Пригожин поддержал петербургских рестораторов

Бизнесмен Евгений Пригожин объяснил, как можно выйти из острой ситуации, возникшей между ресторанным бизнесом и властями Санкт-Петербурга.

Бизнесмен Евгений Пригожин объяснил, как можно выйти из острой ситуации, возникшей между ресторанным бизнесом и властями Санкт-Петербурга.

Сотрудники редакции "Невские Новости" обратились в пресс-службу компании "Конкорд" с просьбой прокомментировать конфликт. Он связан с запретом для заведений общественного питания работать в канун Нового года. В зимние каникулы их деятельность также будет ограничена.

Представители компании опубликовали развернутый ответ Пригожина, который обладает многолетним опытом работы в сфере работы ресторанов.

"Да, я слышал, что сейчас идет серьезное противостояние рестораторов Санкт-Петербурга тем правилам, которые выработал город. И вот что я могу сказать по этому поводу. Безусловно, у города есть трудности, и эти трудности связаны с коронавирусом. Рестораторы уже год как находятся в аду и, начиная с апреля месяца, на краю гибели". Рестораторы являются де-фатко малым бизнесом и лишь немногие — средним. Они вынуждены, и я хорошо это знаю не понаслышке, зарабатывать каждую копейку тяжелым трудом. Но главное, что ко всему прочему они чрезвычайно креативные люди. Значительно креативнее, чем наши псевдооппозиционеры. И поэтому, конечно же, нельзя оставлять незамеченным их крик о помощи и необходимо вступать с ними в диалог", — сказал бизнесмен.

Евгений Пригожин считает, что заявления некоторых представителей Смольного о том, что они закроют всех недовольных, являются необдуманными. Он посоветовал сторонам конфликта сесть за стол переговоров. Предприниматель уверен, что представители бизнеса смогут предложить такой выход из ситуации, который устроит и город, и рестораторов.

Ранее в Смольный запретил работать ресторанам, барам и кафе с 30 декабря по 3 января. Ряд точек общепита не согласны с ограничениями. Политолог Алексей Ломов отмечал, что новое постановление могли принять из-за нарушений со стороны некоторых предпринимателей и на фоне проведения концертов.