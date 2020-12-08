Генпрокуратура усилит контроль за криптовалютой у российских чиновников

Финансовая разведка займется поиском тайных биткоинов у чиновников РФ. За девять месяцев 2020 года сумма ущерба по уголовным делам о коррупции составила около 45,5 млрд рублей.

Финансовая разведка займется поиском тайных биткоинов у чиновников РФ. За девять месяцев 2020 года сумма ущерба по уголовным делам о коррупции составила около 45,5 млрд рублей.

Генпрокуратура привлечет финансовую разведку к поиску тайных биткоинов российских чиновников. Об этом сообщил генпрокурор РФ Игорь Краснов.

В связи с выявленными нарушениями более 350 должностных лиц уволены из-за утраты доверия. Среди них есть и представители правоохранительных органов, и руководители высокого уровня. Сумма ущерба по уголовным делам о коррупции за девять месяцев текущего года составила 45,5 млрд рублей.