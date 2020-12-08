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17:53   8 Декабря 2020
Политика

Украинская авиакомпания попросила финансовую помощь у Зеленского

Украинская авиакомпания попросила финансовую помощь у Зеленского

Крупнейший украинский авиаперевозчик попросил президента Украины Владимира Зеленского оказать финансовую помощь.

Как сообщила пресс-служба госпредприятия по обслуживанию воздушного движения, авиакомпания не имеет финансовой возможности выдать зарплаты. Более того, авиаперевозчику снова придется сократить сотрудников. Увольнение затронет не менее 140 пилотов.

Сотрудники авиакомпании просят Зеленского о помощи. Они надеются получить хотя бы кредит, чтобы выплатить зарплаты сотрудникам.

Киев уличили в выпрашивании грантов у Вашингтона. Украина остается самой бедной страной Европы, поэтому политики ищут любые средства, чтобы хоть как-то заработать, передавал телеканал "360".

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#украина #авиакомпания #зеленский

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