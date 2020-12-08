Без ипотеки и нефти. Футуролог рассказал, каким будет мир в 2050 году

По словам эксперта, через 30 лет человечество ожидает мир без ипотеки, зарплаты и автомобилей.

России в ближайшие 30 лет предстоит перестроить всю экономику и уйти от экспорта углеводородов. К 2050 году ни одна страна мира не будет покупать у государства нефть. К такому выводу на пресс-конференции на тему «Взгляд в будущее. Что ждать в 2021 году?», проводимой Медиагруппой «Патриот», пришел прикладной футуролог, консультант по стратегии Данила Медведев.

Эксперт выразил мнение, что следующий год будет таким же непростым, как и 2020. Миру придется бросить все силы на борьбу с последствиями пандемии коронавируса и экономического кризиса. Впрочем, есть и положительные перспективы, добавил Медведев.

«Будет сложно. Однако месяц назад был принят указ о том, что нужно правительству разработать стратегию социально-экономического развития до 2050 года в связи с уменьшением парниковых выбросов. Это переход от краткосрочного планирования, который у нас всегда был максимум на 10 лет, к планированию хотя бы на 30 лет. Это дает шанс на что-то новое надеяться», — выразил мнение футуролог.

Владимир Путин озаботился проблемами экологии и поручил бороться с вредными выбросами Правительство России должно разработать Стратегию социально-экономического развития до 2050 года, которая будет предполагать снижение объёма выбросов парниковых …https://t.co/4c1JcOBoY2 pic.twitter.com/8EMCoH2A8y — Русская планета (@rusplt) November 4, 2020

Впрочем, эксперт обратил внимание, что на долгосрочную перспективу важно разрабатывать стратегии развития без оглядки на сегодняшний день.

«В 1995-1996 годах, когда появился интернет, стало понятно, в какую сторону идет развитие. Возможность того, что будут видеоконференции через 20 лет, я знал. Однако сейчас принято продлевать график стратегий за предыдущие пять лет. А стратегия на 30 лет вперед требует, чтобы мы выбрали видение 2050 года. Оно не может быть таким, как сегодняшний день», — не сомневается участник пресс-конференции.

На вопрос о том, каким футуролог видит мир 2050 года, Медведев подчеркнул, что в ближайшие 30 лет необходимо будет перестроить всю экономику. Сейчас Россия на 50% ориентирована на нефть и нефтепродукты.

«К 2050 году ни одна страна мира не будет покупать нефть, потому что не будет ее сжигать. Нужно перестраивать экономику. В будущем из нефтепродуктов будут производить продукты питания. Сильного сельского хозяйства не будет. Может, будет производиться на мощностях Роснефти. Перестройка коснется всех сфер без исключения», — уверен гость «Патриота».

По мнению Медведева, люди в 2050 году начнут заниматься непривычными для них делами — обслуживать роботов, летать на беспилотниках и осваивать космос.

«Не будет железных дорог, автомобилей, транспорт поменяется. В первую очередь, это коснется детей, потому что сегодня мы их готовим к будущей жизни. Но наша современная система образования в этом не помогает. Мир 2050 — это не тот мир, где будет ипотека, зарплата, дача, автомобиль. Это будет мир, где открыта дорога в космос. Человек не должен работать, а сам выбирать, чем ему заниматься. Нам нужно это учитывать», — объяснил футуролог.

Эксперт выразил уверенность, что в будущем у каждого гражданина будет базовый доход в той или иной форме. Впрочем, по словам Медведева, за один год этого добиться не удастся.

«Не будет профессий почтальонов, работников колл-центров. Навязчивые звонки, например, будут осуществлять автоматические роботы. Есть надежда, что все наши новые ассистенты с искусственным интеллектом будут сидеть в нашем телефоне, отвечать на эти звонки и говорить “начальник занят”», — смеется футуролог.

Комментируя возможную цифровизацию человеческого мозга, гость «Патриота» заметил, что люди пока еще до конца не изучили то, как он работает. А потому говорить о его трансформации пока не приходится.

«Это может реально потребовать 30 лет и даже больше. Пока что мы сделали мало шагов в понимании того, как работает человеческий мозг. До этого нам надо усилить интеллект человека. Наш интеллект гораздо важнее. То, как человек управляет мыслями, как творит. В ближайшие 10-20 лет надо разбираться», — констатировал эксперт.

Также футуролог отметил, что сегодняшние проблемы для человека стали куда сложнее, чем были тысячу лет назад:

«Мы немного поумнели, но недостаточно. Раньше человек занимался сельским хозяйством, следовал традициям предков, голову не надо было включать. Сегодня же карьера меняется каждые три года, появляются новые технологии, бизнес-процессы. Мы справились за месяц — в Zoom перешли», — заметил Медведев.

Говоря о возможных войнах в будущем, гость онлайн-эфира предположил, что они будут по большей части носить идеологический характер. Страны, скорее, начнут сражаться за превосходство стратегий будущего, констатировал Медведев.

«В соответствии Парижским соглашением, до 2050 года все страны должны представить свои стратегии. Во многих случаях это касается исключительно энергии и выбросов парниковых газов. Есть надежда, что мы сможем сравнивать стратегии держав. Конфликт будет не на поле боя, а в этом пространстве идей, как раньше конкурировали капитализм и коммунизм. Государства будут убеждать, что их план более конкурентоспособен», — считает футуролог.

В этих условиях России придется предложить такое развитие будущего, которое смогло бы понравиться и убедить большее количество стран. Однако на сегодняшний день в информационной войне на первом месте идут США, уверен эксперт:

«Это проблема. По сути, это будет следующая такая версия коммунизма. Это фактически делается на Западе, но по-другому».

Ранее в «Патриоте» член Союза астрологов Юлия Богданова предсказала, что пик пандемии коронавируса придется на 2023 год. Нынешнюю эпидемиологическую обстановку эксперт назвала лишь «репетицией».