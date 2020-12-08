Ярош объяснил, как ВСУ сможет принудить Венгрию к миру

Для этого придется задействовать не только украинские МВД и СБУ, но и добровольцев.

Глава Украинской добровольческой армии (УДА) Дмитрий Ярош в беседе с информационно-аналитическим порталом «Гордон» рассказал, как Украина сможет остановить венгерскую агрессию в Закарпатье и принудить страну к миру.

«Нескольких бригад Вооруженных сил Украины, которые находятся в подчинении ОК "Запад", сил и средств СБУ и МВД, поддерживаемых украинскими добровольцами, будет достаточно не только для остановки венгерской агрессии в Закарпатье, но и для принуждения к миру этой недружественной страны», — заявил Ярош.

По словам лидера УДА, против Украины устраивают провокации «потомки прогитлеровской Венгрии». В заключение он добавил, что украинский народ уважает «сограждан венгерской национальности» и не даст «промосковской сволочи разжечь огонь войны между украинцами и венграми».

Напомним, 30 ноября 2020 года, сотрудники СБУ провели обыски в Закарпатье, где уже давно проживают этнические венгры. По словам министра внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петера Сийярто, эта операция проводилась в «агрессивном» ключе. Украинские силовики «оккупировали» штаб-квартиру политической партии, которая представляет интересы венгров.

В Венгрии уже обратили внимание, что произошедшее является крупным скандалом, особенно на фоне существующих мировых проблем и конфликтов. Депутаты Европарламента от венгерских партий KDNP (Христианско-демократическая народная партия) и «Фидес» обвинили украинские власти в создании в Закарпатье ситуации «гражданской войны».

Вопрос о нарушения прав национальных меньшинств на Украине поднимается Венгрией с осени 2017 года, когда украинский президент Петр Порошенко подписал «Закон об образовании». Документ предписывал к 2020 году перевести весь образовательный процесс в стране на украинский язык.