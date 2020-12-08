Политолог: ФРГ сделала Навального ответственным за инцидент с "отравлением"

Политолог Александр Сосновский объяснил отказ Германии и Алексея Навального предоставить информацию по инциденту с блогером.

Политолог Александр Сосновский объяснил отказ Германии и Алексея Навального предоставить информацию по инциденту с блогером.

Россия направила Германии четыре запроса по делу, связанному с "отравлением" Алексея Навального. Они уже переданы в обработку, сообщил посол ФРГ в РФ Геза Андреас фон Гайр. Россия не получит быстрого ответа в силу специфики документации. Главный редактор журнала World Economy, политолог Александр Сосновский в беседе с Федеральным агентством новостей прокомментировал позицию немецкого дипломата.

В ФРГ действуют нормы немецкого и европейского законодательства о нераскрытии персональных данных, отметил эксперт. У Германии есть возможность предоставить сведения. Дипломат лукавит, заявляя обратное, считает Александр Сосновский. Данные могут быть предоставлены по решению суда.

Сосновский объяснил позицию немецкого дипломата как отстранение Германии от инцидента с "отравлением" Навального. В ФРГ ответственным за дальнейшее расследование сделали самого блогера. То есть ход дела будет зависеть от самого Навального.

"Германия прямым текстом просто заявила, что если Навальный хочет, то может передать сведения. ФРГ формально никакого отношения к этому более не имеет", — объяснил Сосновский.

Если блогер предоставит РФ сведения, это дискредитирует его самого и "рассыплет обвинения Запада". Отказ Навального обнародовать информацию о произошедшем связан с тем, что в документах по этому делу не содержатся обвинения, выдвинутые против РФ. Сосновский убежден, что Навальный не будет предоставлять никакую документацию. Как только блогер сделает это, ему придется говорить языком фактов, а он избегает этого.