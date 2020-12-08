Дзермант объяснил, почему интеграция России и Белоруссии снова забуксовала

Споры, которые возникают между Минском и Москвой по поводу условий экономической интеграции и цен на энергоносители, можно решить лишь путем переговоров и поисков компромисса, и никак иначе.

Такое мнение в беседе с изданием «Украина.ру» высказал директор минского Центра изучения и развития континентальной интеграции «Северная Евразия» Алексей Дзермант.

По мнению некоторых экспертов, Россия и Белоруссия просто топчутся на месте в попытке разобраться, что делать в первую очередь – углублять экономическую интеграцию или устанавливать розничные цены на нефть и газ. И подобная ситуация отражает сомнения политических элит обеих стран, отмечает Алексей Дзермант.

Но в любом случае Москве и Минску необходимо искать устраивающие всех варианты, делать друг другу какие-то предложения и идти на взаимные уступки.

«Я думаю, что в любом случае это неизбежно, и Беларусь должна, это в ее интересах, искать эти формы политической интеграции, предлагать новые. И Россия, конечно же, должна понимать, что для Белоруссии вопрос с энергоносителями крайне важен», — подчеркнул эксперт.

Рано или поздно, если процесс взаимных уступок будет продолжаться, стороны вновь вернуться к обсуждению перспектив интеграции и связанных с нею конкретных вопросов, добавил эксперт.

Говоря о сроках, Алексей Дзермант предположил, что к весне 2021 года картина может проясниться – во всяком случае появится ясность с конституционной реформой и протестными акциями в Белоруссии. И к этому времени можно ожидать, что повестка российско-белорусских переговоров уже обретет реальные очертания.