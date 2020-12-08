Президент Армении попросил Путина поддержать процесс демаркации границ

Президент Армении Армен Саркисян направил во вторник письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой поддержать процесс демаркации границы между Арменией и Азербайджаном.

Президент Армении Армен Саркисян направил во вторник письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой поддержать процесс демаркации границы между Арменией и Азербайджаном.

С вмешательством российской стороны Саркисян надеется избежать возможной напряженности между Арменией и Азербайджаном, как указала пресс-служба президентского аппарата. Саркисян признал, что все еще существует опасность возникновения новых территориальных вопросов.

"Принимая во внимание исключительную важность и актуальность вопроса, президент Саркисян обратился к президенту России с просьбой оказать содействие в завершении процесса демаркации между Арменией и Азербайджаном, чтобы исключить дальнейшую напряженность", — указали в администрации президента.

Напомним, что 10 ноября при содействии России Армения и Азербайджан подписали соглашение о прекращении боевых действий в Нагорно-Карабахской Республике. Баку оспаривал принадлежность республики с 1989 года. 27 сентября 2020 года конфликт взял новый виток, когда в НКР вспыхнул вооруженный армяно-азербайджанский конфликт. Трехстороннее соглашение положило ему конец, однако Ереван обязался передать под контроль Баку три района республики: Агдамский, Кельбаджарский и Лачинский. Россия ввела в регион около двух тысяч миротворцев, которые будут следить за соблюдением сторонами условий перемирия.