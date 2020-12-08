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17:25   8 Декабря 2020
Политика

Президент Армении попросил Путина поддержать процесс демаркации границ

Президент Армении попросил Путина поддержать процесс демаркации границ

Президент Армении Армен Саркисян направил во вторник письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой поддержать процесс демаркации границы между Арменией и Азербайджаном.

С вмешательством российской стороны Саркисян надеется избежать возможной напряженности между Арменией и Азербайджаном, как указала пресс-служба президентского аппарата. Саркисян признал, что все еще существует опасность возникновения новых территориальных вопросов.

"Принимая во внимание исключительную важность и актуальность вопроса, президент Саркисян обратился к президенту России с просьбой оказать содействие в завершении процесса демаркации между Арменией и Азербайджаном, чтобы исключить дальнейшую напряженность", — указали в администрации президента.

Напомним, что 10 ноября при содействии России Армения и Азербайджан подписали соглашение о прекращении боевых действий в Нагорно-Карабахской Республике. Баку оспаривал принадлежность республики с 1989 года. 27 сентября 2020 года конфликт взял новый виток, когда в НКР вспыхнул вооруженный армяно-азербайджанский конфликт. Трехстороннее соглашение положило ему конец, однако Ереван обязался передать под контроль Баку три района республики: Агдамский, Кельбаджарский и Лачинский. Россия ввела в регион около двух тысяч миротворцев, которые будут следить за соблюдением сторонами условий перемирия.

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