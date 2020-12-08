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17:21   8 Декабря 2020
Политика

Представители России и Франции обсудили борьбу с терроризмом

Представители России и Франции обсудили борьбу с терроризмом

Секретарь Совбеза России Николай Патрушев провел в Москве встречу с дипломатическим советником президента Франции Эмманюэлем Бонном.

Об этом сообщила пресс-служба Совета Безопасности РФ. Известно, что основными обсуждаемыми вопросами были борьба с терроризмом и контроль над вооружениями.

"Секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев встретился в Москве с дипломатическим советником Президента Франции Эмманюэлем Бонном", – сообщило ведомство.

Также обсуждались различные аспекты взаимодействия меду странами в сфере безопасности.

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