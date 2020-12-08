17:21 8 Декабря 2020Политика
Представители России и Франции обсудили борьбу с терроризмом
Секретарь Совбеза России Николай Патрушев провел в Москве встречу с дипломатическим советником президента Франции Эмманюэлем Бонном.
Секретарь Совбеза России Николай Патрушев провел в Москве встречу с дипломатическим советником президента Франции Эмманюэлем Бонном.
Об этом сообщила пресс-служба Совета Безопасности РФ. Известно, что основными обсуждаемыми вопросами были борьба с терроризмом и контроль над вооружениями.
"Секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев встретился в Москве с дипломатическим советником Президента Франции Эмманюэлем Бонном", – сообщило ведомство.
Также обсуждались различные аспекты взаимодействия меду странами в сфере безопасности.