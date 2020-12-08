The National Interest назвал способ наладить отношения между Россией и НАТО

По мнению специалистов, сторонам необходимо негласно уведомлять друг друга о внезапных учениях и новом вооружении.

Нынешние отношения между государствами-членами НАТО и Россией крайне неспокойны. По этой причине так важно согласовать усилие обеих сторон, чтобы перевести их взаимодействие в позитивную плоскость. Такое мнение выразили эксперты американского издания The National Interest.

Авторы статьи выразили мнение, что за последние три десятилетия ситуация в области безопасности Европы сильно ухудшилась. В частности, с 2014 года сухопутные, военно-морские и военно-воздушные силы НАТО и России стали проводить учения и различного рода испытания в более тесной близости.

.@USNavyEurope: ???????? Эсминец ВМС США USS Donald Cook начал переход в Чёрное море. Это 7-ой визит военного корабля @USNavy в Черноморский регион. Корабли ВМС США регулярно осуществляют патрулирование в этих водах в поддержку союзников и партнёров по НАТО ???????? ???????? ???????? ???????? ????????. pic.twitter.com/3pazFfhylo — США по-русски (@USApoRusski) November 23, 2020

В свою очередь режим контроля над вооружениями и укрепления доверия, который пришелся на конец 1980-1990-х годов, также износился.

В такой ситуации вероятность инцидента, который может привести к вооруженному конфликту, возрастает, констатируют эксперты. Впрочем, этого не хочет допустить ни Североатлантический Альянс, ни Россия.

Как отмечают в издании, вместо того, чтобы обсуждать, кто виноват, необходимо разработать практические меры, которые помогли бы ослабить военную напряженность и предотвратить кризис.

В частности, специалисты предлагают восстановить политические и военные контакты. Например, устраивать более частые встречи между начальником российского Генерального штаба, председателем Объединенного комитета начальников штабов США, Верховным главнокомандующим НАТО в Европе и председателем Военного комитета НАТО. На таких собраниях, считают эксперты, следует рассмотреть пути снижения напряженности.

Это могло бы привести к новым договоренностям, основанным на советско-американском соглашении 1972 года о предотвращении инцидентов в открытом море и воздушном пространстве над ним. По мнению The National Interest, главная цель здесь — урегулировать деятельность военных кораблей и самолетов НАТО и России.

«Моряки и летчики сторон являются профессионалами и будут следовать процедурам, разработанным для того, чтобы избежать действий, которые другая сторона может неправильно истолковать как враждебные», — подчеркнули специалисты.

Такие же договоренности должны коснуться и сухопутных войск, не сомневаются в издании. Эксперты обратили внимание, что в Балтийском регионе западные и российские военные сталкиваются достаточно часто. В этом случае необходимо опираться на двухстороннее Соглашение о предотвращении опасной военной деятельности 1989 года.

«Оно могло бы повысить доверие, требуя, чтобы военные подразделения вели себя с особой осторожностью в пограничных районах. Могут быть положения, устанавливающие линии соприкосновения на случай, если двусмысленные движения одной стороны покажутся угрожающими другой», — предложили авторы статьи.

Впрочем, не следует ограничиваться только лишь старыми правилами, замечают в The National Interest, а необходимо разработать новые меры по снижению рисков. Среди них — дополнительная прозрачность учений.

«Внезапные учения, предназначенные для проверки способности военных быстро мобилизоваться, не подлежат предварительному уведомлению и могут выглядеть как подготовка к войне», — посетовали американцы.

Так, эксперты предлагают сторонам договариваться о «негласном уведомлении» друг друга на высшем уровне. То же самое необходимо обеспечить в области новых вооружений, в частности обычных ударных систем средней дальности.

«Это могут быть системы морского и воздушного базирования, а также ракеты наземного базирования, не охватываемые новым договором СНВ. Стороны могли бы пойти дальше и рассмотреть взаимные ограничения на дополнительное постоянное размещение боевых сил в районах, близких к территории друг друга», — считают в издании.

Специалисты также считают, что стоит возобновить консультации по противоракетной обороне и ежегодно обмениваться информацией, чтобы не было «никаких сюрпризов».

Подобные шаги могли бы способствовать укреплению безопасности в Европе, подытожили в The National Interest.

Ранее военный эксперт, капитан 1 ранга запаса Василий Дандыкин рассказал «Политике Сегодня», почему британцы заявляют о «значительном присутствии» российских военных кораблей у территориальных вод Великобритании.

Британия заявила о значительном присутствии российских кораблей у ее водhttps://t.co/WHlyzStz8x pic.twitter.com/kqvByAfp6l — РИА Новости (@rianru) December 5, 2020

По его словам, таким способом они пытаются прикрыть увеличившуюся активность собственных Военно-морских сил.