The National Interest назвал способ наладить отношения между Россией и НАТО

По мнению специалистов, сторонам необходимо негласно уведомлять друг друга о внезапных учениях и новом вооружении.

Нынешние отношения между государствами-членами НАТО и Россией крайне неспокойны. По этой причине так важно согласовать усилие обеих сторон, чтобы перевести их взаимодействие в позитивную плоскость. Такое мнение выразили эксперты американского издания The National Interest.

