Шейнин рассказал Кравчуку, как ответит РФ на отключение от SWIFT

Ведущий программы возразил бывшему президенту Украины, который пытался упрекнуть РФ.

Экс-президент Украины Леонид Кравчук в эфире передачи Первого канала «Время покажет» заявил, что Россию необходимо отключить от международной системы платежей SWIFT из-за столкновений на Донбассе. По мнению спикера, такой шаг может помочь урегулировать военный конфликт в ДНР и ЛНР, передает информационное издание «Экономика Сегодня».

Ведущий программы Артем Шейнин возразил, что такой шаг ни к чему не приведет. Тогда Кравчук посетовал, что Москва «заставляет» Киев принимать решения, которые не всегда ведут к миру. Доказательство этому, по словам экс-президента, — это сотни тысяч жителей региона, которые сталкиваются с проблемами из-за конфликта на востоке Украины. Несмотря на это, отключение России от платежной системы никак не повлияет на эту ситуацию, а вооруженные люди сражаются, в том числе, и на стороне Украины, напомнил Шейнин.

«Убивают и ваши [украинские] радикалы. Вы предлагаете некую меру, которая якобы должна привести к миру. Но вы много лет имеете дело с нами. И прекрасно знаете: если добьетесь отключения от SWIFT, будет еще более жесткий ответ, чем сейчас», — сообщил ведущий «Время покажет».

Украинский политик попытался уколоть своего оппонента тем, что ополченцы сражаются на Донбассе с помощью российского оружия и «помощи от России». Украина, по словам спикера, «уже не боится» РФ и на «запугивание» не купится. Шейнин указал Кравчуку, что Украина тоже привыкла использовать вооружение далеко не собственного производства:

«А ваша [украинская] армия каким оружием вооружена? Видите, мы в упрямстве с вами можем соревноваться, и в любом случае первые два места всегда будут за русскими и украинцами».

Напомним, в апреле 2014 года украинские власти начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые объявили о независимости после госпереворота в Киеве. По последним данным ООН, жертвами стали более 13 тысяч человек.

С 27 июля в Донбассе действует очередное бессрочное перемирие, но стороны конфликта регулярно обвиняют друг друга в его нарушениях. Вопрос урегулирования обсуждается в ходе встреч трехсторонней контактной группы, а также на саммите «нормандского формата».