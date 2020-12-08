Производители вакцины "Спутник V" готовы открыть ее выпуск на Украине

НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи и Российский фонд прямых инвестиций готовы открыть на Украине производство вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник V".

НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи и Российский фонд прямых инвестиций готовы открыть на Украине производство вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник V".

Руководство РФПИ готово подать документы, чтобы государственные регулирующие органы Украины зарегистрировали препарат. Этот вопрос сегодня обсудили на встрече с депутатом Верховной рады Украины Виктором Медведчуком, сообщается в пресс-релизе фонда.

Производство вакцины на территории украинского государства даст возможности сократить расходы на ее производство. Со всей оперативной и точной информацией по статистике коронавируса в России можно ознакомиться на официальном сайте стопкоронавирус.рф.