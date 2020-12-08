Как в России изменятся правила выплаты кредитов для пенсионеров

Законопроект коснется почти двух миллионов пожилых россиян.

Первый зампред комитета Совета Федерации по соцполитике Валерий Рязанский поддержал законопроект об отсрочке по кредитам для пенсионеров. В комментарии «Политике Сегодня» он заметил, что любая помощь должна быть взвешенной и понятной.

«Для любых мер поддержки нужны ресурсы. Ели они есть, то поддержка пенсионеров нужна. Но она должна быть понятной. Если пенсионер, допустим, набрал кредит на 10 миллионов на бизнес своим детям, то это поддержка не ему, а детям. А когда мы говорим, что пенсионер взял кредит на новый холодильник, это потребительский заем, здесь надо помогать. Или он решил улучшить качество жизни на дачном участке, провести воду, газ. Таким людям нужна рассрочка, Кредитная история и так серьезно влияет на нашу жизнь. Послабления такие были бы полезны», — рассуждает сенатор.

Законопроект, который продлевает отсрочку по выплате долгов для пенсионеров до 1 мая 2021 года, депутаты поддержали во втором чтении. Одновременно предлагается продлить до 1 июля 2021 года запрет на изъятия движимого имущества должников, кроме принадлежащего им транспорта.

Для получения рассрочки пенсионерам нужно соблюсти некоторые условия. Пенсия должна быть единственным источником дохода, а ее размер не должен превышать двух МРОТ, то есть 24 260 рублей. Срок определяет сам пенсионер, но рассрочку можно растянуть не более, чем на 24 месяца. Законопроект коснется почти двух миллионов пожилых россиян.

«Если ли есть возможность помочь пенсионерам, то это надо поддерживать. Любые инициативы, связанные с поддержкой пенсионеров важны», — заключил Рязанский.

В Госдуме рассматривают аналогичные меры для малого и среднего бизнеса. Для предпринимателей, помимо кредитов, предусматривается рассрочка для взыскания задолженностей по налогам и страховым взносам — в пределах 15 миллионов рублей.

Авторами инициативы выступили секретарь генсовета «Единой России», Андрей Турчак, руководитель фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов и замсекретаря генсовета, председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.

Ранее Рязанский в беседе с ПС раскритиковал идею лидера ЛДПР Владимира Жириновского упразднить Пенсионный фонд России.