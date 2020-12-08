Личные сбережения помогут россиянам увеличить размер будущей пенсии

Размер итоговой пенсии сегодня зависит от самого человека, считает член-корреспондент РАН, научный руководитель Института экономики РАН Руслан Гринберг.

Размер итоговой пенсии сегодня зависит от самого человека, считает член-корреспондент РАН, научный руководитель Института экономики РАН Руслан Гринберг.

Эксперт напомнил, что "заморозка" накопительной части пенсии продлена в России до конца 2023 года. Все соответствующие отчисления в размере 6% от зарплаты направляются на выплаты нынешним пенсионерам еще с 2014 года. Таким образом, единственный шанс увеличить размер будущей пенсии состоит в личных сбережениях.

Важно не только откладывать часть своих доходов каждый месяц, но в инвестировать их, хотя по-настоящему надежные активы сейчас отыскать трудно. Нет полного доверия даже к золоту и недвижимости, заявил экономист в комментарии NEWS.ru.

Крупные суммы целесообразно вкладывать в инструменты финансового рынка. Тем, чьи доходы довольно скромные, стоит рассмотреть покупку валюты. Все-таки ситуация с рублем сейчас выглядит слишком неопределенной, резюмировал Гринберг.