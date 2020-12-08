Кедми недоумевает из-за рассмотрения дела ЮКОСа в Европе

Россия не должна признавать право иностранных судов выносить приговоры по внутрироссийским делам, заявил израильский эксперт Яков Кедми в комментарии по делу ЮКОСа.

Россия не должна признавать право иностранных судов выносить приговоры по внутрироссийским делам, заявил израильский эксперт Яков Кедми в комментарии по делу ЮКОСа.

Верховный суд Нидерландов отклонил ходатайство РФ о приостановке решения по выплате 50 млрд долларов экс-акционерам ЮКОСа. Кедми недоумевает, почему дело ЮКОСа вообще рассматривается в Европе, передает "Экономика Сегодня".

Россия даже не должна была идти в суд Гааги, утверждает эксперт. Кедми также говорит, что решение вынесено на необъективных основаниях. Суд в Гааге эксперт назвал "детским лепетом".

Нидерландский суд будет рассматривать дело ЮКОСа в 2021 году. Многочисленные специалисты считают, что РФ имеет достаточно сильные аргументы в этом разбирательстве, поэтому акционеры ЮКОСа не получат российских денег.

Россия ранее обжаловала решение по делу ЮКОСа. РФ утверждает, что выводы апелляционного суда неправомерны и необоснованны, передавал телеканал "360".