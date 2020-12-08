Экономист назвал главный фактор восстановления экономики РФ после пандемии

По словам эксперта, мир будет ощущать экономические последствия пандемии еще 5-10 лет.

Специалисты из рейтингового агентства «Национальные кредитные рейтинги» полагают, что в 2021 году «консервативные» расходы России будут тормозить восстановление экономики страны после пандемии коронавируса. С коллегами солидарны эксперты из «Альфа-банка», которые рассказали об «осторожном росте» экономики РФ по сравнению с прошлыми годами.

На пресс-коференции в Медиагруппе «Патриот» кандидат экономических наук, президент Центра экономики инфраструктуры Владимир Косой рассказал, какие еще факторы будут влиять на восстановлении экономики России после коронавирусных потерь.

«Самый главный фактор для экономики – это сама эпидемиологическая обстановка. Ведь когда весной [2020 года] была первая волна ограничений, локдаунов и прочего, у всех было ощущение, что это продлится только два-три месяца, а потом все будет хорошо. Сейчас прогноз намного хуже. Центральные банки США, России и Европы де-факто исчерпали потенциал печатания денег. И вот этого варианта поддержки экономики у них сейчас нет», — объяснил эксперт.

В перспективе от таких потерь больше всего пострадают сами банки, мелкие частные инвесторы и пенсионные фонды. Впрочем, четкого прогноза по тому, как будет вести себя мировая экономика, сейчас не может дать не один эксперт, обратил внимание Косой. Сложно предсказать, какая ситуация будет с коронавиурсом в 2021 году, тем более в условиях массовой вакцинации.

«Если окажется, что эти вакцины не будут формировать долгосрочного иммунитета, а волны пандемии будут повторяться раз за разом даже с вакцинированием, то это уже апокалиптичный сценарий. Пандемия коронавируса точно не страшнее чумы, но миру уже достаточно тех последствий, которые накопились к сегодняшнему дню. Мы будем чувствовать эти последствия на протяжении 5–10 лет», — подчеркнул специалист.

Если же пандемия в том виде, в котором существует сейчас, затянется на несколько лет, то это полностью изменит расстановку сил в мире. К примеру, влияние США и Европы станет крайне слабым, а рост Китая продолжится. Для России благополучный сценарий пока не наблюдается, посетовал Косой.