СК предоставил новые детали дела о массовом захоронении времен ВОВ в Ленобласти

Следователи проверяют архивные данные о массовом расстреле мирных граждан, относящимся к периоду наступления группы немецкой армии "Север" на Ленинград.

Следователи проверяют архивные данные о массовом расстреле мирных граждан, относящимся к периоду наступления группы немецкой армии "Север" на Ленинград.

Обнаружено захоронение не менее 20 мирных жителей, 15 из которых дети и подростки. По данным специалистов, в местах раскопок найдены стреляные гильзы от карабина K-98 "Mauzer", состоявшего на вооружении немецкой армии в годы Великой Отечественной войны.

Сотрудники следствия и криминалисты продолжают изучать данные архивов, восстанавливая все обстоятельства произошедшего. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту обнаружения захоронения мирных граждан, погибших войны на территории Ломоносовского района области в годы ВОВ. По изъятым останкам назначены судебно-медицинские экспертизы.