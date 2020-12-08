Возможный провал форума в Тунисе не остановит разрешение ливийского кризиса

Палата представителей Ливии готовит запасной план по урегулированию кризиса на случай провала тунисского форума. Об этом говорится в материале Федерального агентства новостей.

Палата представителей Ливии готовит запасной план по урегулированию кризиса на случай провала тунисского форума. Об этом говорится в материале Федерального агентства новостей.

Парламентарии устроили заседание в Бенгази под председательством главы ведомства Агилы Салеха. Участники мероприятия приняли решение о создании комитета для согласования поправок ко внутреннему регламенту Президентского совета. По словам пресс-секретаря Палаты представителей Ливии Абдаллы Блехека, депутаты в ходе совещания обсудили ситуацию в различных сферах североафриканского государства.

Тунисские переговоры стали предметом обсуждений после того, как на собрание смогли попасть экстремисты. Миссия ООН по поддержке Ливии (МООНПЛ) подозревается в допуске к мероприятию членов ассоциации "Братья-мусульмане" (запрещена в РФ). Формирование списков делегатов было возложено на и. о. спецпредставителя организации Стефани Уильямс.

Ранее телеканал "360" писал, что Турция отказывается выводить войска из Ливии.