Кравчук о Беловежском соглашении: «Ельцина не интересовал Крым»

Первый президент Украины Леонид Кравчук в годовщину рождения СНГ и фактической смерти СССР вспомнил о подробностях переговоров между тремя странами.

29 лет назад — 8 декабря 1991 года — в Беловежской пуще было подписано соглашение о создании Союза независимых государств (СНГ), прекративший существование СССР.

От России в переговорах участвовала делегация во главе с Борисом Ельциным, от Белоруссии — Станислав Шушкевич, от Украины — Леонид Кравчук.

В годовщину распада Советского Союза первый президент независимой Украины в эксклюзивном комментарии рассказал «Политике Сегодня» о том, обсуждали ли за столом вопрос принадлежности Крымского полуострова, как решали дилемму общих границ и почему в Белоруссии достаточно быстро пришел к власти Александр Лукашенко.

Ельцину Крым был не нужен

Первый президент Российской Федерации Борис Ельцин не стремился вернуть Крым с состав России в ходе переговоров в Беловежской пуще в декабре 1991 года, утверждает Кравчук.

«Вопрос Крыма тогда у нас не ставился для обсуждения. Борис Ельцин не хотел вернуть Крым в ходе переговоров в Беловежской пуще, не выдвигал таких требований», — заверил участник церемонии создания СНГ.

Напомним, что 19 февраля 1954 года Президиум Верховного Совета СССР по инициативе Никиты Хрущева издал указ о передаче Крымской области в состав Украинской ССР.

Границы на замок

Границы между государствами в рамках СНГ могли бы быть открытыми — такую возможность обсуждали участники Беловежского соглашения, рассказал Кравчук.

«Вопрос об общих границах обговаривался, но потом от этого отказались. Нами было принято решение, что Украина — независимое государство и должно иметь свои независимые границы, впрочем как и другие страны Содружества», — рассказал первый президент Украины.

Там, где границы еще окончательно не были приняты на международном уровне, где необходимо было завершить их урегулирование, проводилась планомерная работа по их делимитации и демаркации, продолжил собеседник «Политики Сегодня».

Ушедший в тень

Ельцин после Беловежских соглашений практически десятилетие возглавлял Россию, спикер ПС стал первым президентом независимой Украины, сейчас он возглавляет украинскую делегацию в минской группе по урегулированию конфликта в Донбассе. А вот представитель третьей стороны-подписанта Станислав Шушкевич быстро ушел в тень и уступил место новоизбранному президенту Белоруссии Александру Лукашенко.

Именно при Лукашенко Белоруссия изменила внешнюю и внутреннюю политику, национальные гимн и флаг. Почему же Шушкевич так быстро сошел с дистанции?

«Вы знаете, тут сложно сказать. Так решил белорусский народ, — рассуждает Леонид Кравчук. — Это вопрос избрания президента, вопрос демократии, вопрос [волеизъявления] каждого народа на постсоветском пространстве. Президентом был выбран господин Лукашенко. Сложно говорить, правильно это или нет. Я не могу давать оценку действиям».

Тем не менее, по словам Кравчука, Станислав Шушкевич зарекомендовал себя как прекрасный политик и мог бы успешно управлять белорусским государством.

«Я знаю Шушкевича как очень образованного человека, человека, который прекрасно владеет логикой и широкими знаниями: она показал это во время переговоров в Белоруссии. Но почему именно так поступили граждане Белоруссии — нужно спросить их», — заключил первый президент Украины.

Отметим, что по итогам переговоров в усадьбе Вискули судьба Союза Советских Социалистически Республик была предрешена. Немного позднее, 25 декабря 1991 года, тогдашний президент СССР Михаил Горбачев объявил о фактическом распаде страны на 15 независимых государств.