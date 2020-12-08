Политолог рассказал о политических ошибках Пашиняна

Глава армянского правительства Никол Пашинян занял неверную информационную позицию по отношению к собственному народу, сообщил политолог Иван Мезюхо.

Глава армянского правительства Никол Пашинян занял неверную информационную позицию по отношению к собственному народу, сообщил политолог Иван Мезюхо.

По словам эксперта, Пашинян сумел завоевать власть при помощи майданных технологий. Таким поступком он запустил деструктивные процессы в Армении. Его недружелюбная политика в отношении России привела к тем проблемам, с которыми сейчас столкнулся армянский народ.

Политолог подчеркнул, что премьер имел возможность стабилизировать общество, однако он занял неверную информационную позицию. Пашинян не удосужился объясниться перед гражданами после подписания договоренностей с Азербайджаном. Сейчас можно сказать только то, что Россия стала единственным гарантом мира на территории Армении, пишет Nation News.