Saxo bank опубликовал "шокирующие" экономические прогнозы

Аналитики банка предсказали в 2021 году дефолт некоторых компаний и рассказали о непосредственном влиянии пандемии коронавируса на общество.

Аналитики банка предсказали в 2021 году дефолт некоторых компаний и рассказали о непосредственном влиянии пандемии коронавируса на общество.

Saxo Bank публикует новую версию своих предсказаний на следующий год. Предположения такого рода публикуются на сайте компании в разделе "Шокирующие предсказания". Мировая экономика находится под нагрузкой еще со времен финансового кризиса 2008 года. Ожидается повышение количества дефолтов.

Люди все чаще переходят на удаленный режим работы. Падает стоимость коммерческой недвижимости, офисы пустеют. В будущем граждане могут получать выплаты независимо от наличия работы. Так, был дан зеленый свет для нового безусловного базового дохода. Молодежь будет охотнее оставаться в тех же местах, где проходило взросление. Переезд в крупные города будет менее привлекателен, считают аналитики компании.