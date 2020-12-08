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16:24   8 Декабря 2020
Происшествия

СК предъявил обвинения директору спортивного комплекса в Астрахани

СК предъявил обвинения директору спортивного комплекса в Астрахани

Директор спорткомплекса, где пострадали десятки посетителей из-за превышения ПКД хлора в воде, обвиняется в предоставлении некачественных услуг.

Исполняющая обязанности директора является ответственным лицом за безопасность на объекте, поэтому против нее возбудили уголовное дело ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

По предварительной версии, один из работников перепутал баки, смешав две разные жидкости. Из-за этого произошла химическая реакция с обильным выделением хлора. В результате этого пострадали 32 человека, в том числе 20 детей. Некоторых из них доставили в реанимацию.

После сообщения о ЧП к зданию спортивного комплекса приехали спасатели, была проведена эвакуацию просителей.

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#ск #чп #бассейн #астрахань

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