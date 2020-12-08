Директор "Победы" получил выговор из-за акции пилотов в поддержку Дзюбы

Глава авиакомпании "Победа" получил выговор за организацию акции в поддержку Дзюбы, его заместитель уволен.

Глава авиакомпании "Победа" получил выговор за организацию акции в поддержку Дзюбы, его заместитель уволен.

По итогам расследования Росавиацией инцидента в небе глава "Победы" Андрей Калмыков получил выговор от совета директоров компании, а его заместитель потерял свою должность, пишет газета РБК.

Пилоты "Победы" выразили поддержку российскому футболисту Артему Дзюбе, нарисовав в небе фигуру, напоминающую фаллос. Росавиация пришла к выводу, что "художества" пилотов в небе могли повлиять на безопасность полетов, и рекомендовала "Аэрофлоту" рассмотреть вопрос о профессиональном соответствии руководства "Победы".